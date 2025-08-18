Attaque à main armée à Tivaouane : des assaillants encagoulés emportent près d’un million de FCfa de l’usine Atlantique groupe industrie

Dans la nuit du vendredi au samedi, un groupe d’assaillants armés a emporté un montant de près d’un million de FCFA, dans l’attaque d’une usine de conditionnement de sucre, implantée dans le quartier Aynoumadi, à Tivaouane (ouest), a déclaré l’Observateur.



Selon le quotidien du groupe futur médias, « neuf individus encagoulés et équipés de machettes, de fusils artisanaux et de marteaux, se sont introduits dans les locaux de l’entreprise. Les malfaiteurs ont immédiatement neutralisé les deux gardiens du site, qu’ils ont ligotés pour les empêcher de sonner l’alerte ».



Ils se sont ensuite dirigés vers le logement du responsable, situé à l’étage. Tentant en vain de lui soutirer des informations sur l’endroit où le gestionnaire conservait son argent, les attaquants l’ont blessé légèrement au front, rapporte la même source. Après avoir récupéré une somme estimée à 997 425 francs CFA, les assaillants ont pris la fuite.



Le responsable de production a informé le commissariat urbain de Tivaouane vers 6h, les limiers ont aussitôt inspecté les lieux avant de passer à l’audition du personnel de l’usine et des témoins, afin d’identifier les auteurs de cette attaque.