Attaque à main armée ayant occasionné mort d'homme: Moussa Sow et Cie fixés sur leur sort le 20 mars prochain

Les prévenus Ibrahima Fofana, Moussa Sow, Pape Ngningue et Ibrahima Diallo ont comparu mardi, devant la barre de la chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec port d’armes, assassinat et violences ayant entrainé la mort de Mamadou Ndiaye sous les yeux de son épouse et de sa fille.



Les faits se sont passés le 20 août 2012. Vers les coups de 23 heures Mamadou Ndiaye se promenait tranquillement au bord de la foire avec sa fille et sa femme. Le couple et leur petite fille ont croisé le chemin de 4 agresseurs qui se dirigeaient vers eux. Sur ce, les trois malfaiteurs ont encerclé la dame, tandis que l’autre a tenu Mamadou Ndiaye en respect avant de le poignarder. Après avoir commis leur les quatre (4) agresseurs ont pris la tangente avant que l'un d'entre eux, Ibrahima Fofana, ne soit rattrapé par la foule en furie qui l'a passé à tabac. D'ailleurs, ce dernier n'a dû son salut qu'à l'intervention des éléments des sapeur-pompiers qui l'ont évacué au commissariat de police des Parcelles assainies.



A l’enquête préliminaire, Ibrahima Fofana a déclaré que le jour des faits, ils étaient descendus des passerelles du Stade de Léopold Sédar Senghor où ils avaient déjà agressé des personnes à 4 reprises. Et c’est Moussa Sow qui avait donné l’ordre d’attaquer la famille. Mamadou Ndiaye a commencé à résister et Ibrahima Fofana lui a asséné un coup de couteau. «Nous sommes des agresseurs et des voleurs. C’était la deuxième fois que je poignardais une personne car la première fois remontait à deux mois lors d’un combat de lutte », a-t-il révélé.



Toutes fois, le dossier n’a pas été débattu au fond car les avocats de la défense ont soulevé des exceptions. Délibéré au 20 mars prochain, rapporte l'As.