Attaque à main armée sur l’axe Kolda-Ziguinchor : un véhicule de la Sodefitex emporté

L’insécurité gagne de plus en plus de terrain sur toute l’étendue du territoire. Après l’attaque à Kaolack, qui a causé la mort du fils d’Abdou Aziz, un Sénégalais de nationalité américaine, un braquage vient d’être perpétré sur l’axe Kolda-Ziguinchor, dans le Sud du pays.



Les assaillants ont dépouillé les occupants d’un pickup de la Sodefitex (Société de Développement et des Fibres Textiles) avant d’emporter le véhicule avec eux.



L’attaque a eu lieu, mercredi dans l’après-midi. Les malfrats ont fait irruption entre les villlages de Sara Teneng et Sinthiang Teneng, dans la commune de Niang, pour commettre leur forfait, a appris l’Aps.