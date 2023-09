Attaque contre un Khalife de Saint-Louis: six auteurs présentés au procureur, un règlement de comptes révélé

Il y a de nouvelles révélations concernant l'attaque contre le Khalife général des chérif à Saint-Louis. Les six auteurs présumés de l'attaque, parmi lesquels une femme, ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis.



Les accusés font face à des chefs d'accusation tels que « la violation de domicile, la violence, et la voie de fait ». L'enquête a permis de comprendre pourquoi le pistolet du Khalife a été saisi par les autorités. Il apparaît que le nom de Cheikhna Cheikh Sadibou Aïdara ne figure pas sur le permis de port d'arme de l'arme à feu en question. Le nom de son frère est mentionné sur ce permis, selon Rewmi Quotidien.



À en croire le journal, l "'attaque semble être la conséquence d'un règlement de comptes ». Six individus ont mené une expédition punitive vers 2 heures du matin dans le quartier de Darou à Saint-Louis, en réaction à un différend les opposant aux petits-fils du Khalife.



Pour rappel, Cheikhna Cheikh Sadibou Aïdara a été malmené et légèrement blessé au doigt. En réponse, le Khalife des chérif à Saint-Louis a tiré un coup de sommation pour repousser les visiteurs nocturnes.



Les forces de police ont été alertées la nuit même de l'incident, et trois suspects ont été appréhendés. Les trois autres individus ont été lynchés et blessés par ce qui semble être des partisans du Khalife le lendemain matin. Ces derniers ont ensuite été remis aux autorités policières, puis évacués à l'hôpital pour traitement avant d'être placés en garde à vue.