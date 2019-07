Attaque contre un camp de l'armée dans l’ouest du Niger

Des hommes armés ont lancé lundi une importante attaque à l'aide de «véhicules kamikazes» contre un camp de l'armée nigérienne dans la zone d'Inates (ouest), près de la frontière avec le Mali selon une source militaire.



L'attaque a été menée avec «deux véhicules kamikazes appuyés par des bandits à motos», a affirmé une source militaire nigérienne.



C'est dans cette même zone que 18 combattants du groupe Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) ont été tués lors d'une opération conjointe des forces armées nigériennes, françaises et américaines menée du 8 au 18 juin dans l'ouest du Niger.



L'opération conjointe s'était déroulée dans la région frontalière nord de Tongo Tongo où est actif un groupe de l'EIGS impliqué dans l'embuscade du 14 mai 2019 qui avait coûté la vie à 28 soldats nigériens.



En octobre 2017, l'EIGS a revendiqué une attaque qui avait coûté la vie à quatre soldats américains et cinq militaires nigériens dans la zone de Tongo Tongo, située dans la région de Tillabéri (ouest), à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali.



Cette attaque survient au moment où Niamey accueille cette semaine (4 au 8 juillet) un sommet de l'Union africaine (UA) qui doit réunir une cinquantaine de chefs d'Etat.



Le Niger comme ses voisins sahéliens, le Mali et le Burkina Faso, fait face à des attaques récurrentes des groupes djihadistes dans l'Ouest.



Le Niger est aussi confronté aux raids du groupe islamiste nigérian Boko Haram dans le Sud-Est.