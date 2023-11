Attaque du bus à Yarakh : un fugitif sénégalais arrêté à New York dans le cadre de l'attentat

Serigne Saër Fall a été arrêté à New York, il est soupçonné d'être impliqué dans l'attaque aux cocktails Molotov qui a eu lieu dans un bus de la ligne 65 à Yarakh lors des récentes manifestations survenues en août.



Selon Les Échos, le sieur Fall était recherché par les autorités sénégalaises et mauritaniennes pour « des actes de terrorisme ». Il aurait fui vers le Nicaragua pour éviter la capture avant de réussir à se rendre aux États-Unis. Bien que les services de l'immigration américains l'aient initialement libéré après son arrestation, l'implication de Serigne Saër Fall dans l'attaque de Yarakh a été révélée par Interpol, ce qui a conduit à une nouvelle arrestation.



À en croire le journal, le fugitif sera présenté devant un juge en Pennsylvanie ce lundi 6 novembre en vue de son extradition vers le Sénégal. Les autorités américaines, quant à elles, mènent des investigations approfondies sur les liens entre Serigne Saër Fall et un complice présumé qui l'aurait accueilli à son arrivée aux États-Unis.