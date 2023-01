Attaques contre Ousmane Sonko : Pastef Mbour hausse le ton et menace (Vidéo)

La coordination départementale de Pastef Mbour (ouest) fustige avec la dernière énergie les attaques perpétrées contre leur leader Ousmane Sonko. Face à la presse dimanche, ses membres parlent "d'’acharnement, d’injustice et de tentative de liquidation". Ils se disent "prêts à mourir" pour le Sénégal.



"On dénonce avec fermeté l’injustice dont nos militants sont confrontés. A savoir les arrestations arbitraires, des kidnappings, et des meurtres sans suite. L'Etat du Sénégal est l'unique responsable de tout qui se passe actuellement ", a dénoncé la coordination qui regroupe des enseignants, des "Maguou Pastef" et des jeunes,



Très déterminés, les jeunes de Pastef Mbour se disent prêts à aller au front. ‘’S'il y a quelqu’un qui doit avoir peur dans cette histoire ( procès opposant Sonko à Adji Sarr, ndlr), c’est bien Macky Sall car il y’aura pas de 3e mandat dans ce pays", ont-ils averti. Avant de lancer : "Soyons prêts à mourir pour l’intérêt du Sénégal".



A en croire ces jeunes, le président Macky Sall est une personne qui n’a pas de "vision".

"Macky Sall manque de vision, il nous parlait de 'YONNU YOKUTE EN 2012' … et il finit par le remplacer par un PSE (Plan Sénégal Emergent) qui ne signifie rien d’autre que Programme Sénégal endettement…", ont-ils fait savoir.



Mamadou Lamine Diakité, coordonnateur départementale Pastef de Mbour, de renchérir : "Allez dire à ses hommes que leur plan de liquidation d’un opposant ne passera pas. Leur complot a échoué’’.



Aissatou Diène (Stagiaire)

