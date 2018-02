Attaques contre le CNG : Audition par le CRD : Lac 2 terrassé par l’article 5 du règlement

Lac de Guiers n’a pas digéré sa défaite devant Modou Lo, le 28 janvier dernier, au stade Léopold Sedar Senghor. Il a traité les arbitres d’avoir fait de favoritisme pour son adversaire, et considère que le CNG l’avait injustement sanctionné financièrement, en lui retirant 6,4 millions. Ce qu’il dit qu’il ne pardonnera jamais à l’instance dirigeante de la lutte, s’interrogeant au passage sur la destination douteuse de cet argent retire aux lutteurs. Des sources sures et concordantes, Lac 2 sera entendu par la commission règlement et discipline du CNG, « après qu’il aura fini de faire toutes ses sorties puisque, visiblement, il n’a pas encore terminé ses invectives. Il répondra de ses accusations ».



Et c’est l’article 5 du règlement disciplinaire, dans les règlements généraux de la lutte, qui en expliquerait les raisons.



Source : Sunu Lamb