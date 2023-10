Attaques du Hamas contre Israël : le bilan monte à 28 Français tués, annonce le Quai d’Orsay

Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël s’est encore alourdi avec 28 morts, a annoncé ce jeudi 19 octobre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



« La France déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à 28 le bilan des victimes françaises », a déclaré Anne-Claire Legendre. Elle a précisé que « sept compatriotes (étaient) toujours portés disparus », dont certains d’entre eux étaient otages du Hamas.



Interrogée sur le nombre d’otages, la porte-parole s’est refusée à tout commentaire, pour leur sécurité et « par respect pour les familles ». Anne-Claire Legendre a rappelé que la France avait condamné « avec la plus grande fermeté ces attaques terroristes » et souligné « le droit d’Israël à se défendre dans le respect du droit international et humanitaire ».



Besoin de « la plus grande transparence » sur le bombardement de l’hôpital



En outre, elle a insisté sur la nécessité de tout faire pour éviter un embrasement dans la région, martelant la nécessité de faire toute la lumière sur les responsabilités dans la frappe meurtrière contre un hôpital à Gaza mardi qui a soulevé un vent de révolte au Moyen-Orient.



« Il faut que la plus grande transparence soit faite pour pouvoir établir les faits », a-t-elle insisté alors que le Hamas a accusé Israël d’en être l’auteur et que celui-ci y a opposé un ferme démenti. Mercredi, le président américain Joe Biden a mis Israël hors de cause sur la base de renseignements américains.