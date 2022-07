Attaques répétitives contre les journalistes et sabotages de Unes: la CAP enclenche la machine judiciaire et prévoit de saisir Facebook

Le travail des médias est étroitement lié à la coopération qu’ils reçoivent des différentes entités de la société, de ce fait, ils sont également confrontés à d’énormes défis dans l’exercice de leurs fonctions surtout pendant les couvertures en période électorale qui sont accompagnées de violence à l’encontre des journalistes, confrontés tous les jours à des menaces, des agressions et des arrestations. Il est important de noter que les auteurs de crimes contre les journalistes ne sont pas seulement des politiciens, mais aussi des citoyens, des militants politiques, et même des agents de sécurité qui sont censés assurer leur protection.



Face à cette situation qui bafoue leurs droits et liberté, la Coordination des Associations (CAP) s’est réunie pour y remédier le plus vite possible. « Il y a eu le déclenchement des attaques numériques et visuelles de journaux dont leurs titres ont été carrément chahuté voir saboter par des individus et partager en large échelle. Nous considérons que ce n’est pas normal, parce que ce sont des entreprises qui ont leur image et qui ont également leur valeur et nous savons tous, ce que représente la manchette d’un journal.



Le procureur de la République saisie

C’est pour ça que la Coordination des Associations (CAP) qui s’est réunie mardi dernier a décidé de prendre les choses à bras le corps et nous avons saisi un pool d’avocat pour traîner ces gens en justice et faire une plainte contre X », a dénoncé Ibrahima Lissa Faye le président d’APPEL (Association des professionnels de la presse en ligne).



D’après ce dernier, les organisations de presse, toutes réunies n’avaient pas la capacité de saisir la justice, car il fallait que les organes concernés intentent une action judiciaire. « C’est ainsi que le président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (Cdeps) Mamadou Ibra Kane et moi-même, nous avons saisi un nombre de patrons de presse pour qu’une action judiciaire soit mise en branle et effectivement, il y a eu des actions et aujourd’hui on voit qu’il y a une ou des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette procédure-là et l’enquête suit son cours », a affirmé M. Faye.



Une personne déjà arrêtée

En effet, Pape Ibra Gueye, plus connu sous le surnom de « Papito Kara » dans les réseaux sociaux, a été placé en garde à vue hier jeudi dans la soirée au commissariat du Plateau où il a passé la nuit. Il a été arrêté suite à des plaintes contre X pour déformation des Unes de certains quotidiens privés.



Dans le même sillage, la CAP prévoit de faire une dénonciation auprès du Procureur, mais également de saisir Facebook d’un courrier pour que tout compte qui partage ces Unes chahutées soit bloqué tout simplement. « Ils sont en train de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise. Ils sont en train de faire de la désinformation, c’est une sorte de « Deep fake », qu’on ne pourra pas cautionner et accepter. Nous savons tous que ceux qui font cela ont un objectif très précis par rapport à ça et c’est de discréditer le journal aux yeux de l’opinion, mais également aussi de donner une fausse information par rapport à l’information du jour donnée par différents journaux », a fustigé le président d’APPEL.



Poursuivant, il a assuré qu’ils feront le nécessaire pour « qu’on ne laisse plus les gens traîner dans la boue les journalistes, traîner dans la boue les entreprises de presse sans qu’on ne se lève et leur tienne tête ».



La CAP pour se constituer partie civile

Toutefois, Ibrahima Lissa Faye a défini que quelle que soit l’appartenance politique d’une personne, il doit la manifester de manière correcte et éthique. Et que « si un citoyen n’est pas content du traitement d’un article et qu’il est acteur dans ce papier-là il a la possibilité de saisir le journal. Il a la possibilité de faire un démenti, un rectificatif ou de saisir directement la direction de ce journal. Il y a des voies de droit qui sont là, on ne peut pas les empiéter, les enjamber et s’adonner à des actes illicites. Ceux qui se sentent lésés, ils n’ont qu’à porter plainte au niveau du Cored. Mais ils ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Ils ne peuvent pas lyncher des journaux et les mettre en mal avec la population. Ce sont des choses que nous condamnons et nous ferons en sorte que cette plainte aboutisse. Si possible, la Cap se constituera partie civile ou mènera des actions civiles. Tout ce qu’ils diront de notre action, nous l’assumerons pleinement et entièrement. Nous sommes-là, pour une liberté de presse et le pluralisme de l’information et nous comptons défendre cela vaille que vaille parce que c’est le profit de notre démocratie », a-t-il soutenu.