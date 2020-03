Attentat à Tunis: les deux assaillants avaient déjà été condamnés pour terrorisme

Deux heures seulement après la déflagration qui a visé un fourgon de policiers devant l’ambassade américaine, la police menait déjà des perquisitions et tenait à le faire savoir.



Première ville ciblée, Le Kram, quartier populaire en bord de mer, à 5 kilomètres des lieux de l’attentat, d’où serait originaire l’un des terroristes. Recherche de complices, recherche d’indices, divulgation des noms des suspects... Avant même les résultats des analyses ADN, les descentes ont permis de procéder à des arrestations de personnes fichées pour terrorisme.



Incarcérés pour terrorisme en 2014



Les deux jeunes hommes présentés comme les kamikazes avaient été condamnés et incarcérés pour terrorisme en 2014 et avaient purgé leurs peines. Ils étaient interdits de sortie du territoire.



Pour l’heure pas de revendication. En juin dernier, l’organisation État islamique avait été rapide à s’attribuer la responsabilité des attentats suicides visant les forces de l’ordre dans la capitale. Ces attaques n’avaient pas entaché la saison touristique. Le pays vient de connaître une année touristique exceptionnelle et compte renouveler l’exercice afin de lutter contre une crise économique lancinante, priorité du nouvel exécutif.



Ce vendredi, le chef de l’État Kaïs Saied a présidé le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement