Attentats du 13-Novembre: il y a 5 ans, Paris attaquée par trois commandos jihadistes

Mille cinq cents personnes assistent à un concert au Bataclan quand brusquement, des coups de feu retentissent. Trois hommes armés de Kalachnikov tirent sur le public.



« Le concert s'est arrêté, tout le monde s'est couché à terre, témoigne un spectateur en pleurs. Ils continuaient à tirer sur les gens à un train d'enfer et là ce que j'ai fais : j'ai pris ma mère, on s'est couchés au sol et il y a un moment quelqu'un a dit " ils sont partis. " Donc du coup on a réussi à courir. On s'est enfui par une issue de secours du côté du Bataclan. Il y avait encore des coups de feu, et voilà j'ai pu survivre avec ma mère. C'est un cauchemar. »



Certains spectateurs arrivent donc à s'enfuir. D'autres sont pris en otages par les terroristes. Les forces de l'ordre donnent l'assaut final un peu avant minuit et demi. C'est l'épilogue d'une série d'attentats qui a, en réalité, commencé 3 heures plus tôt, aux abords du Stade de France où se joue le match amical France-Allemagne : trois kamikazes se font exploser dans la rue.



Au même moment, dans les Xe et XIe arrondissements de Paris, de multiples fusillades ont lieu les unes après les autres, les terroristes se déplaçant en voiture. La cible : des personnes attablées aux terrasses de bars et de restaurants.



« J'étais en train de manger avec ma mère et on a vu des sortes d'étincelles, raconte une jeune femme. On a vu toute la foule commencer à courir et là on a compris que c'était sérieux. Les serveurs nous ont fait aller dans la cave. Peronnellement, j'ai paniqué. »



L'un des terroristes finit par se faire exploser dans un café. Les deux autres sont retrouvés cinq jours plus tard dans un appartement de Saint-Denis. Ils périront au cours de l'intervention de la police.



Le seul survivant des trois commandos, Salah Abdeslam, est arrêté en Belgique en mars 2016. Son procès devrait commencer en France, l'année prochaine.