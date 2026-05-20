Mondial 2026 : Le CNRA donne jusqu'au 1er juin aux médias pour prouver leurs droits de diffusion

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a sommé les acteurs de l'audiovisuel sénégalais de régulariser leur situation concernant la diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à travers un communiqué publié ce mercredi 20 mai 2026.







L'organe de régulation invite formellement l'ensemble des éditeurs, distributeurs et diffuseurs désireux de retransmettre les matchs du Mondial à lui soumettre les documents officiels attestant de l'acquisition de leurs droits de diffusion. Le CNRA rappelle avec fermeté que la diffusion ou la distribution de compétitions sportives internationales sur le territoire national est strictement conditionnée par l’obtention légale de ces droits auprès de la FIFA ou des attributaires exclusifs.







S'appuyant sur l'article 7 de la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006, le régulateur réaffirme sa mission de garantir une concurrence saine et libre, tout en luttant contre le piratage audiovisuel à l'approche de l'événement. Les opérateurs concernés ont jusqu'au lundi 1er juin 2026 à 12 h pour déposer leurs justificatifs de droits de retransmission pour le territoire sénégalais.

