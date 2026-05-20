Marchés au Sénégal : Ousmane Sonko dresse un état des lieux alarmant des marchés et annonce un vaste plan de modernisation

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a abordé la question de la gestion des marchés lors du Conseil des ministres ce mercredi 20 mai 2026. Il a constaté que les équipements commerciaux du Sénégal, construits pour la plupart à partir des années 1970, souffrent d'une vétusté avancée et présentent des risques sécuritaires majeurs.



Le chef du gouvernement a révélé une statistique édifiante : entre 2013 et 2024, cinquante-trois (53) marchés ont enregistré un ou plusieurs incendies, illustrant la fragilité du secteur. Il a fait une analyse diagnostique qui a révélé des défis, outre la gouvernance, sur les plans technique, infrastructurel, organisationnel, environnemental et sanitaire.



Le Premier ministre a également souligné les efforts réalisés dans le cadre du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM), dont le Plan stratégique de développement couvre la période 2025-2029. Pour M. Sonko, ce plan vise la restructuration des 528 marchés existants et la construction de 67 nouveaux marchés modernes. Le Premier ministre a présenté les axes majeurs de la phase pilote, avant de souligner les contraintes enregistrées.



57,5 milliards FCFA sur quatre ans et une réforme institutionnelle



Il a préconisé des solutions pour conférer à la structure une agilité fonctionnelle, davantage d’efficience budgétaire et une plus grande capacité de capter des financements innovants, avec notamment une mutation institutionnelle en une entité dotée de l’autonomie administrative et financière, une dotation financière de 57,5 milliards de FCFA sur quatre (04) ans au titre du Plan d’Investissement public (PIP) de l’État et la révision du cadre juridique.



Dans ce cadre, Ousmane Sonko a demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce, en rapport avec le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, de concevoir et de réaliser un réseau de marchés modernes sur l’ensemble du territoire national et de veiller à la gestion rigoureuse de ces équipements marchands par les Collectivités territoriales et le secteur privé national.