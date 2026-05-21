Économie, social, sécurité, politique : les thèmes du dialogue que Diomaye va débattre avec d’anciens ministres et forces vives

Le 28 mai est consacrée Journée nationale du dialogue. Cette année, la coïncidence avec deux célébrations religieuses majeures, la Pentecôte et la Tabaski, qui se succèdent à quatre jours d'intervalle, a conduit le chef de l'État à retenir, à titre exceptionnel, un format de consultations directes et resserrées. La Présidence du Sénégal précise que cette décision a été prise par égard pour les obligations spirituelles et familiales de nos compatriotes.



Un calendrier en deux phases



Du 21 au 31 mai 2026, le Président de la République reçoit en audience d'anciens Premiers ministres, d'anciens ministres des Finances et d'anciens ministres de l'Intérieur, avant une seconde étape ouverte à d'autres personnalités, notabilités et représentants des forces vives.



Les consultations présidentielles se déroulent du jeudi 21 mai au dimanche 31 mai 2026. Elles prennent la forme d'audiences successives, accordées au Palais de la République par le chef de l'État à chacune des personnalités invitées.



Première phase (21 au 24 mai) : anciens Premiers ministres et ministres des Finances et de l’Intérieur



Dans un premier temps, le Président de la République reçoit d'anciens Premiers ministres ainsi que d'anciens ministres ayant eu la charge des Finances et de l'Intérieur. Ce cycle initial vise à recueillir le regard et l'expérience de celles et ceux qui ont eu, par leurs fonctions, à connaître intimement les ressorts économiques et sécuritaires de la Nation.



Seconde phase : élargissement à d'autres personnalités et forces vives



Un second cycle d'audiences s'ouvre ensuite, élargi à d'autres personnalités, à des notabilités et à des représentants des forces vives de la Nation.



Conformément à ce qui a été annoncé en Conseil des ministres le 20 mai 2026, les échanges portent sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du pays. Selon la Présidence, l'objectif est de dégager, par le croisement des regards et la confrontation sereine des analyses, des consensus durables au service des Sénégalaises et des Sénégalais ainsi que du rayonnement international du pays.