AFRAVIH 2026 : Le Sénégal s'illustre à Lausanne avec 11 abstracts scientifiques acceptés





Le Sénégal s'est illustré de manière exceptionnelle lors de la 13ᵉ édition de l’Alliance francophone des acteurs de la santé contre le VIH et les infections virales (AFRAVIH 2026), organisée du 4 au 7 mai à Lausanne, en Suisse.





La recherche médicale et communautaire sénégalaise a reçu une consécration internationale majeure avec la validation, par le comité scientifique de la conférence, de l'intégralité des 11 abstracts soumis par le projet CONTINIUS-PV. Ces travaux scientifiques mettent en lumière l’efficacité des approches décentralisées et innovantes développées au Sénégal pour optimiser la continuité des soins et faciliter l'accès aux services de santé des populations les plus vulnérables.







Au-delà de cette forte présence scientifique, le projet s'est vu décerner le prestigieux prix du poster ayant le plus grand impact clinique, communautaire et de santé publique. Cette distinction couronne une étude phare intitulée : « Le projet CONTINIUS-PV : un modèle d'implication communautaire dans la décentralisation des soins ».







Le projet CONTINIUS-PV est porté par un consortium national associant le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique (CRCF) de Fann, Santé Services Développement, Plan International et le Réseau national des personnes vivant avec le VIH (RNP+), avec le soutien financier d’Expertise France. Ce succès réaffirme le rôle de pionnier du Sénégal dans les stratégies de santé publique participatives au sein de l'espace francophone.

