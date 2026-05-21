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« Déficit de transparence et d'inclusivité » : le FDR refuse de participer aux consultations de Diomaye Faye



« Déficit de transparence et d'inclusivité » : le FDR refuse de participer aux consultations de Diomaye Faye
Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a annoncé son refus de participer au Dialogue national organisé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, du 21 au 31 mai 2026. 

Dans un communiqué, le FDR exprime ses réserves quant à l'initiative présidentielle. « L'initiative de consultations engagée par le chef de l'État, en remplacement de la Journée nationale du dialogue institutionnalisée, ne le convainc pas », souligne le front. L'opposition considère que cette « démarche souffre d'un déficit de transparence et d'inclusivité ».

Selon le FDR, cette situation « entretient le flou et les incertitudes autour des objectifs réels de ces consultations ». En conséquence, l'opposition « refuse de s'y associer » et déclare ne pas se considérer « concernée par cette initiative ». 
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Moussa Ndongo

Jeudi 21 Mai 2026 - 00:33


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