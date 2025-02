« Je suis attiré par les mineures. » C’est l’aveu troublant fait par N. Thiam aux enquêteurs après son arrestation. L’homme, déjà condamné en 2011 pour « détournement de mineure et attentat à la pudeur », a récidivé. Cette fois, il est accusé d’avoir commis des « attouchements sur une élève de classe de CI dans un bus. »



Les faits se sont produits à Saint-Louis. Après son acte, N. Thiam s’était réfugié dans son village natal, Ndiawène, situé au sud-est de Mpal. Il y a été arrêté et a été présenté ce vendredi au parquet de Saint-Louis. Face à la gravité des faits, le procureur a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour « viol, détournement de mineure et attentat à la pudeur », rapporte Libération.





Le mis en cause, qui avait promis de changer après sa première condamnation, a avoué aux enquêteurs que « ses trois ex-épouses l’avaient quitté en découvrant ses penchants. » Il a tenté de minimiser ses actes en rejetant la faute sur « Satan », selon des informations rapportées par le journal.





La victime présumée, une fillette prénommée M. D., a décrit avec précision l’agression subie. Elle a affirmé que « l’accusé avait soulevé sa jupe avant d’introduire sa main dans ses parties intimes. »