Attractivité de Dakar : la Ville de Dakar et le PAD veulent mutualiser leurs efforts

La Ville de Dakar et le Port autonome de Dakar (PAD) entendent renforcer leur collaboration pour améliorer l’attractivité de la capitale. Cette volonté commune a été exprimée lors d’une séance de travail entre une délégation de l’institution portuaire, conduite par son directeur général Waly Diouf Bodiang, et le maire de Dakar, Abass Fall.



Selon une note rendue publique, les deux parties ont convenu de « relancer et de dynamiser » le partenariat entre la Ville de Dakar et le PAD. Le directeur général du port a ainsi souligné la nécessité pour son institution de travailler en étroite collaboration avec la municipalité, proposant que ce partenariat soit formalisé par la signature de conventions.



De son côté, la Ville de Dakar a sollicité l’appui du Port autonome dans le cadre du plan de célébration des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). La municipalité envisage notamment de brander certaines infrastructures portuaires aux couleurs de cet événement dédié à la jeunesse.



En clôturant les échanges, le maire Abass Fall a demandé aux équipes techniques des deux institutions d’accélérer les discussions en vue de la signature rapide des conventions. L’objectif est de mutualiser les efforts sur plusieurs projets, notamment l’ambition de faire de Dakar une « ville verte ».



Cette initiative rejoint également le projet du Port de Dakar visant à lutter contre la pollution. À travers ce partenariat, les deux institutions entendent œuvrer ensemble pour faire de Dakar une capitale plus attractive.

