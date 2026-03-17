Scandale au bureau de législation: le ministère des Affaires étrangères saisit les autorités et promet la tolérance zéro

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a réagi à la suite du scandale de corruption et de falsification de documents officiels impliquant douze membres présumés d’un réseau opérant au sein du bureau de législation.



Dans un communiqué, le ministère souligne que cette démarche a conduit à l’ouverture d’investigations par les services habilités, ce qui a permis d’identifier un réseau présumé, impliquant plusieurs individus, se livrant à des pratiques violant les règles admises.



Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur rappelle qu’il applique une politique de tolérance zéro face à tout acte de corruption, de fraude ou de manquement aux règles qui régissent le service public. « Aucun comportement déviant ne sera toléré, quelle que soit la qualité des personnes impliquées », insiste-t-il.



Les autorités assurent par ailleurs que toutes les mesures nécessaires continueront d’être prises afin de garantir l’intégrité, la transparence et la crédibilité de ses services.



