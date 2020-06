Attribution «illégale » de licences de pêches: Saer Seck demande un audit de l'IGE

Le Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal (Gaipes), Saer Seck a demandé à l'Inspection générale d'État (IGE) de faire un audit sur l'attribution de licences de pêches au Sénégal, révélant que 57 licences ont été attribuées de façon illégale à des navires étrangers. Il s'exprimait sur la rfm lors de l'émission Grand Jury ce dimanche.



"Nous avons reçu du centre de recherches océanographiques une lettre du 27 mai qui fait un état des ressources sur lesquelles l'État a attribué aujourd'hui 57 licences. C'est-à-dire tous les navires qui ont été immatriculés (....) sont des navires étrangers et qui pêchent aujourd'hui", a fait savoir M. Seck.



A l'entendre, cet acte est considéré comme une illégalité. Et il a interpellé les corps de contrôles notamment l'inspection générale d'État, après la saisine de l'Ofnac restée sans suite. "Nous avons l'ofnac en septembre 2018. L'IGE peut venir pour des licences illégales qui ont été données en dehors des dispositions de la loi. Les options sur lesquelles on a attribué les licences n'existent dans aucun texte. À l'époque c'est M. Omar Gueye (ancien ministre) qui les a données. Nous on indexe le ministère, ce n'est pas un problème de personne et d'administration de pêches ", a-t-il précisé.



Saer Seck veut que l'IGE vérifie "si effectivement l'opérateur qui a créé une société à 500.000 FCFA et a les moyens de payer. Est-ce qu'il a payé ? Parce que ça fait un an qu'il exerce. Ou sont les preuves bancaires ect....? L'IGE peut voir qui est un prête nom et un prête nationalité et qui ne l'est pas".