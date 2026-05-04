Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Au Cameroun, l'insécurité alimentaire s'aggrave et menace jusqu’à 2,9 millions de personnes

Au Cameroun, de plus en plus de personnes ne mangent pas à leur faim, et les ONG alertent : l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays s'aggrave. En cause : la pauvreté, des chocs climatiques répétés, la violence dans les régions anglophones et l'Extrême-Nord, les déplacements de population et la hausse des prix. À cela s'ajoute la baisse drastique des financements de l'aide humanitaire. Pourtant, selon l'évaluation faite par les ONG avec les autorités locales, l'insécurité alimentaire risque de toucher 2,9 millions de personnes au Cameroun ces prochains mois.



Au Cameroun, l'insécurité alimentaire s'aggrave et menace jusqu’à 2,9 millions de personnes
Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Mali, le Ghana et la Sierra Leone sont parmi les pays les plus affectés par cette crise alimentaire, dit la FAO. Dans ces zones, de plus en plus de personnes peinent à accéder aux terres agricoles et à subvenir à leur besoins alimentaires quotidiens sous l’effet combiné de conflits ou d’une insécurité persistante et de chocs climatiques.

Hausse des prix
C’est le cas notamment dans le bassin du lac Tchad ou les régions anglophones du Cameroun. La hausse des prix des denrées alimentaires, également associée à la baisse des financements humanitaires fragilisent les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables, alerte l’organisation onusienne pour l’alimentation et l’agriculture.

Ainsi dans le nord-ouest du Nigeria, dans l’État de Borno, plus de 15 000 personnes risquent de basculer dans une situation de famine - selon la FAO - si une assistance humanitaire n’est pas mise en place d’ici le mois de juillet 2026.

Sursaut collectif
Car les mois de soudure, juin, juillet et août, où l'on ne récolte plus sont réputés les plus difficiles. La FAO appelle donc à un sursaut collectif pour apporter de l’aide alimentaire mais aussi soutenir la production agricole en fournissant des semences de bonne qualité et un accès à l’eau dans quinze pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.
Autres articles

RFI

Lundi 4 Mai 2026 - 09:50


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter