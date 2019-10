Au Mali, le Premier ministre une nouvelle fois en visite dans le centre du pays

Dans le camp militaire de Sévaré, les troupes de l’armée malienne ont accueilli le Premier par un chant militaire. C’est devant plusieurs centaines de soldats et d’officiers, assis pour un repas de corps, que Boubou Cissé a pris la parole pour rendre hommage aux blessés de guerre à qui il venait de rendre visite.



« Je viens de visiter les blessés de l’attaque terroriste de Boulkessi, les hommes que j’ai vus couché-là ont montré toute leur bravoure et leur courage. Même dans leurs blessures, on sentait ce sens de l’engagement et du sacrifice au service de l’État. »





Message de solidarité d'IBK



Parmi les assaillants de Boulkessi, certains venaient de l’étranger et n’étaient vraisemblablement pas Maliens. Le chef du gouvernement a par ailleurs transmis aux troupes un message de solidarité du président Ibrahim Boubacar Keïta rappelant que les crises du Nord et du centre dépassent les frontières nationales.



« Le problème auquel le pays est confronté aujourd’hui est un problème qui est quasiment international. On s’y prépare progressivement au jour le jour en s’adaptant aux méthodes de l’ennemi qui s’avère être des méthodes de lâche. »



En réponse, le chef de la région militaire de Mopti a déclaré que le moral des troupes était très bon et qu’elles étaient à nouveau sur le terrain pour défendre la patrie.