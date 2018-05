Au Nigeria Shell sous le coup d’un procès

Ils ont cependant précisé qu'ils le feraient si le nettoyage engagé des sites pollués il y a dix ans par la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise n'est pas fait dans les standards internationaux. La zone a été dévastée par deux grands déversements d'hydrocarbures en octobre et en décembre 2008, et Shell a mis plus de cinq semaines à stopper de milliers de litres de pétrole. Cette marée noire a dégradé l'écosystème, privant les habitants de leurs sources de revenus.



Il était en effet devenu impossible de pêcher ou de pratiquer l'agriculture. Après 10 ans d'attente, un plan de nettoyage a été lancé en octobre 2017.



En 2015, Shell a payé 70 millions de dollars de dommage et a ensuite obtenu, en 2017, de la Haute Cour de Londres, l'arrêt des poursuites au Royaume-Uni concernant ces accusations de pollution au Nigeria.