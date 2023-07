Au moins 50 morts au Pakistan à cause de la mousson, en moins de deux semaines

Au moins 50 personnes, dont huit enfants, ont été tuées au Pakistan depuis la fin juin dans des inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson, a-t-on appris vendredi de source officielle. La mousson, qui dure habituellement de juin à septembre, est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau de l'Asie du Sud, à laquelle elle apporte de 70 à 80% de ses précipitations annuelles. La mousson est vitale pour l'agriculture et la sécurité alimentaire de cette région pauvre, qui compte à elle seule environ deux milliards d'habitants. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et destructions. RFI