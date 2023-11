Au sommet Arabie saoudite-Afrique, le Niger «de retour» sur la scène internationale

Un sommet Arabie saoudite - Afrique a eu lieu le vendredi 10 novembre à Riyad. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont fait le déplacement pour participer à cette première édition placée sous le thème « Développement et prospérité ». Une délégation du Niger, conduite par le Premier ministre nommé par le CNSP, Ali Mahamane Lamine Zeine, se trouvait sur place. L'occasion, pour Niamey, de revenir sur la scène internationale, trois mois et demi après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

RFI

