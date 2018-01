Aubameyang ne veut plus rejouer avec Dortmund : Il a trouvé un accord avec Arsenal depuis une semaine, mais...

Selon le journaliste italien de Sky Sports Gianluca Di Marzio, Arsenal et Aubameyang se sont entendus depuis une semaine sur un contrat de 3 ans et demi et un salaire net de 10 M€ / an. Cependant, Dortmund ne souhaite le vendre qu’à l’été prochain et l'international gabonais ne souhaite plus rejouer pour le club allemandPour rappel, Arsenal est sur le point de perdre son buteur chilien Alexis Sanchez, tout prêt de signer à Manchester United. Les clauses du contrat permettraient à Wenger d'enrôler Mkhitaryan, actuellement en disgrâce chez les Red Devils