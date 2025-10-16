Auchan applique désormais un droit de timbre sur tous les paiements en espèces

La direction d'Auchan Sénégal annonce l'instauration d'un nouveau prélèvement obligatoire sur les transactions en espèces. « Un droit de timbre de 1% est désormais appliqué sur tous les paiements en espèces, quel que soit le montant », précise l'enseigne dans un communiqué rendu public.



Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique fiscale du pays. L'entreprise souligne son rôle d'intermédiaire dans ce processus : « Ce droit est collecté par nos soins pour le compte de l'Etat et intégralement reversé au Trésor public », peut-on lire dans le document.