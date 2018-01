Aucun mort dans un avion de ligne en 2017, année la plus sûre du transport aérien

L’avion n’a jamais aussi sûr qu’aujourd’hui. On l’avait déjà dit en 2015 et en 2016, jusque-là première et deuxième années les moins accidentogènes de l’histoire de l’aviation. Mais à chaque fois, des crashs retentissants comme celui de la Germanwings dans les Alpes ou du vol Paris-Le Caire d’Egyptair en Méditerranée, étouffaient toute possibilité d’enthousiasme quant aux bilans d’accidentologie pourtant excellents publiés en fin d’année. Avec 2017, ce souci disparaît : personne n’est mort durant l’année écoulée dans un avion de ligne, pour la simple et bonne raison qu’aucun avion de ligne (plus de 20 sièges) ne s’est écrasé. Du jamais vu dans les statistiques de l’aviation civile.



Il faudra bien bien attendre le bilan de l’IATA en janvier pour le confirmer, mais tous les bilans de fin d’année soulignent une année exceptionnelle.



Ce chiffre nul en crashs et en décès ne concerne ainsi que les avions de plus de 20 sièges, et exclut les avions cargos.



Mais d’autres critères sont possibles : selon le cabinet d’expertise néerlandais To70, qui ne se concentre que sur les avions de plus de 5,7 tonnes, 2017 se solde par un bilan de 13 morts dans 2 accidents mortels. soit vingt fois moins qu’en 2016, et quarante fois moins qu’en 2015 !



Selon l’Aviation Safety Review, qui ne prend en compte que les vols avec plus de 14 passagers, 2017 a été marquée par 10 crashs qui ont fait 44 morts. La moyenne annuelle sur les 5 dernières années étant de 17 crashs pour 495 morts !



L’ASN rappelle d’ailleurs que ce premier janvier 2018 est le 399e jour sans décès d’un passager d’avion de ligne, et le 793e sans accident majeur dans l’aviation civile. Côté militaire, on ne peut pas en dire autant : en janvier, le crash d’un cargo turc au Kirghizistan avait fait 4 morts à bord et 35 morts au sol. Et en juin, un vol des forces aériennes birmanes s’abimait en mer, faisant 122 morts.