Audience avec Guterres : Diomaye salue «une décennie d'efforts en faveur de la paix et de la justice»

Le président sénégalais, Diomaye Faye, s'est entretenu ce jeudi à New York avec António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, au moment où la mission de celui-ci prendra fin à la tête de l'Organisation le 31 décembre 2026.



Selon un communiqué de la Présidence, au terme des échanges, Diomaye Faye a salué «près d'une décennie d'efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la justice», allusion faite aux deux mandats de Guterres à la tête de l’Institution. «Durant ces années, le monde a traversé la pandémie de Covid-19 et vu les conflits se multiplier», a rappelé Diomaye, avant de soutenir que le Sénégal «restera aux côtés des Nations Unies pour la paix et la sécurité dans la sous-région».



De son côté, le Secrétaire général a salué l'engagement du Président et du Sénégal, dont «les positions restent ancrées dans le dialogue et la paix», ajoutant que l’ONU «est plus que jamais engagée à corriger les injustices héritées du passé». Il a cité la place de l'Afrique au Conseil de sécurité, la réforme du système économique et financier international, qu'il s'agisse de la dette ou des financements concessionnels, et les injustices climatiques.



Enfin, les deux personnalités ont évoqué la finalisation de leur regroupement dans la Maison des Nations Unies de Diamniadio, construite sur les ressources propres du Sénégal. «Elles ont également abordé la 3e Conférence des Nations Unies sur l'eau, que le Sénégal co-organise avec les Émirats arabes unis en décembre», toujours selon la note.