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Dakar : le lutteur Reug Reug arrêté dans une affaire de faux billets de banque



Dakar : le lutteur Reug Reug arrêté dans une affaire de faux billets de banque
Le lutteur Reug Reug a été arrêté par la brigade de gendarmerie de Faidherbe, à Dakar, dans le cadre d’une affaire de faux billets de banque. Selon les informations de Seneweb, il se trouve actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, en compagnie d’autres personnes.

 Une enquête est en cours. 

Par ailleurs, son combat contre Franc est programmé le 1er janvier 2027. 
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Moussa Ndongo

Vendredi 25 Septembre 2026 - 00:59


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