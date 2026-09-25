Dakar : le lutteur Reug Reug arrêté dans une affaire de faux billets de banque

Le lutteur Reug Reug a été arrêté par la brigade de gendarmerie de Faidherbe, à Dakar, dans le cadre d’une affaire de faux billets de banque. Selon les informations de Seneweb, il se trouve actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, en compagnie d’autres personnes.



Une enquête est en cours.



Par ailleurs, son combat contre Franc est programmé le 1er janvier 2027.