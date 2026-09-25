New York : Diomaye plaide la candidature de Macky Sall auprès de la Première ministre de la RDC

Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a accordé ce jeudi une audience à Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC). Au cours des échanges, il a plaidé la candidature de son prédécesseur Macky Sall, qui est en lice pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



«Les échanges ont porté sur l'élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies. Le Président de la République a rappelé la candidature de Macky Sall, soutenue par le Sénégal, pour laquelle il a appelé depuis la tribune l'ensemble des États membres à se mobiliser», selon une note de la Présidence.



Alors que Macky Sall était présent, l'audience a porté sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Dans le prolongement de son plaidoyer à la tribune de l’ONU, où Diomaye a a appelé au respect du «droit plutôt que la force» dans les rélations internationales, il a réaffirmé «l'attachement du Sénégal à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États, à la protection des populations civiles et au règlement pacifique des différends».



Enfin, toujours selon la Présidence, les deux personnalités ont «salué les liens d'amitié et de solidarité entre le Sénégal et la RDC, et examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale».