Audience : le Président Diomaye a reçu les imams et Oulémas ce mardi

En prélude de la Tabaski, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience ce mardi la Ligue des imams, l'Association des oulémas et le Rassemblement islamique et oulémas du Sénégal. Après l’audience les religieux se sont engagés à travailler avec le Chef de l'État pour la paix et la concorde.