Audio - Meurtres d’enfants : Macky Sall militarise le Sénégal et envoie Police, gendarmerie et RG... Ecoutez !!!

Macky Sall a haussé le ton face à la recrudescence des meurtres, enlèvements et viols d’enfants. En effet, de Kigali où il se trouve actuellement, le chef de l’Etat a annoncé avoir instruit les ministres de l’Intérieur et des Forces armées pour que les dispositions soient prises pour le maillage du territoire national, à la recherche des auteurs de ces forfaits, mais aussi de sécuriser les couches les plus vulnérables de la population. Invité de l'émission "RFM matin", Macky Sall a d’ailleurs laissé entendre que la loi punissant ces actes pourrait être corsée.

Le Président Sall s’est aussi appesanti sur les meurtres de Sénégalais de la diaspora pour annoncer que les autorités espagnoles ont été priées de faire toute la lumière sur ces affaires. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a fait convoquer, par Me Sidiki Kaba, l’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Sénégal.

le Président Salll n’a pas non plus occulté les sujets concernant l’émigration clandestine et son bilan durant ces six ans passés à la tête du Sénégal.