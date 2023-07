"Audio fuité" : Deuxième retour de parquet pour El Malick Ndiaye

Présenté au Procureur hier lundi, El Malick Ndiaye a fait l’objet d’un deuxième retour de parquet ce mardi. Le Procureur a ouvert une information judiciaire et le premier Cabinet d’instruction a été désigné, informe son avocat, Me Moussa Sarr.





Sous bracelet électronique, le secrétaire national de la communication de Pastef a été interpellé dimanche par la Section de recherche (Sr) de la gendarmerie nationale, à cause d’un enregistrement audio dans lequel une voix évoque les projets de lois devant passer à l’Assemblée nationale.



L’enregistrement appelait les jeunes à se mobiliser massivement avec comme point de ralliement Sandaga pour empêcher une manœuvre visant à sortir Ousmane Sonko dans les listes électorales.



Face aux enquêteurs, El Malick Ndiaye a soutenu que ce n’est pas lui qui s’exprimait dans l’audio. N’empêche il a été gardé à vue pour "nécessité d’enquête" et finalement déféré pour diffusion de fausses nouvelles mais aussi appel à l'insurrection.