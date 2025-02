Audit des finances publiques : la Cour des comptes dévoile des déficits budgétaires sous-évalués

S’agissant de l’avance de trésorerie d’un montant de 204,58 milliards de F CFA non régularisée, la Cour souligne que le « Ministre des Finances et du Budget précise que celle-ci a servi à payer des impôts pour un montant de 170 milliards de F CFA en 2021 ».



Ainsi, les enquêteurs précisent qu’il y a lieu de considérer ce montant dans la reconstitution du déficit et non l’intégralité du montant de 204,58 milliards de FCFA.



La Cour considère que l’avance n’étant pas régularisée, le montant y relatif doit être enregistré dans le dans le Tableau des Opérations financières de l’État (TOFE) pour un montant de 204,58 milliards de F CFA.