Audition dans l'affaire Pétrotim: Arrivé à 9h00 au tribunal, le Doyen des juges renvoie Aliou Sall à 13h00

Arrivé à 9h00 (GMT) au tribunal de Dakar, Aliou Sall, qui devrait être entendu dans l'affaire Petrotim a vu son audition être renvoyée. En effet, après 5mn de face face avec le Doyen des Juges Samba Sall, ce dernier lui a demandé de revenir à 13h00. Pour cause, une réunion est prévue ce lundi, entre le ministre de la Justice Malick Sall et les magistrats.



Le principal mis en cause, Aliou Sall, frère du Président Macky Sall doit clôturer ce lundi 25 novembre 2019, les auditions sur le présumé scandale sur les contrats pétroliers et gaziers, révélé par la chaine britannique la BBC en juin dernier.