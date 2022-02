Auditions affaire passeports diplomatiques: Sadio Dansokho dégage en touche, Boubacar Biaye entendu ce mercredi

Le dossier du trafic des passeports diplomatiques s’accélère. Pour commencer, lundi dernier, le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck a convoqué Boubacar Biaye pour l’inculper et le placer sous mandat de dépôt.



Le juge a entendu Mamadou Sall et Sadio Dansokho qui étaient sous mandat de dépôt depuis le 13 décembre dernier. Lors de l’interrogatoire, le président du conseil départemental de Saraya ainsi que le député de la mouvance présidentielle se sont défendus sur les infractions pénales pour lesquelles ils ont été inculpés, en répondant aux questions du juge.



Selon « Les Echos », Sadio Dansokho a botté en touche les accusations portées à son encontre. Il se dit tout à fait étranger à cette affaire. Il dit n’avoir rien à voir avec cette affaire et s’étonne qu’il soit mêlé au dossier. Le président du Conseil départemental de Saraya compte déposer une demande de mise en liberté provisoire.



Boubacar Biaye passe aujourd’hui

Après l’audition de Sadio Dansokho et celle du parlementaire Mamadou Sall, le magistrat a décidé de convoquer aujourd’hui Boubacar Biaye pour l’entendre également sur le fond du dossier.



Pour rappel, cette affaire a éclaté à la suite de plusieurs plaintes à l’encontre de Dadji Condé, un homme d’affaires qui avait des relations très poussées avec les députés de la mouvance présidentielle. C’est lui qui a cité les parlementaires comme étant ses complices. Les conclusions de l’enquête préliminaire ont incriminé les deux députés. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.