Augustin Senghor rappelle les performances du Sénégal avec 98% de ses matchs gagnés à domicile

Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), soutient que Macky Sall à beaucoup fait pour le sport, citant le complexe sportif Dakar Aréna, l’Arène nationale, ensuite ce stade à Diamnadio. Il se prononçait jeudi soir, lors de la cérémonie de pose de la première pierre du Stade du Sénégal par le chef de l’Etat Macky Sall.



« C’est grâce aux instructions du président de la République permettant aux footballeurs de voyager dans des conditions optimales. Depuis, l’équipe nationale A du Sénégal, a gagné presque 98% de ses matchs à domicile et environs 75% de ses matchs à l’extérieur. Ce qui la porte depuis 3 ans, au 1er rang du classement FIFA et au 20e rang mondial en 2019 et en 2020 », a souligné Augustin Senghor.



Pour Omar Gueye, premier magistrat de la ville de Diamniadio, le président de la République a, par sa politique, par sa vision, montré qu’il est un véritable bâtisseur de cité. « Monsieur le Président de la République vous avez par votre politique, par votre vision, montré que vous êtes un véritable bâtisseur de cité. Parce que vous travaillez pour l’émergence et le développement du Sénégal. Aussi, il me soit permis, de faire l’économie des infrastructures quand elles sont nombreuses et diversifier. Monsieur le président, il n’y a pas de doute, ce joyau permettra à des milliers de jeunes sénégalais et sénégalaise de saisir les opportunités que lui offre ce complexe sportif », a souligné M. Gueye.