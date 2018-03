Avancée de la mer à Saint-Louis : Le préfet ordonne la fermeture de l'école Cheikh Touré

Un arrêté préfectoral est venu ordonner la fermeture de l'école Cheikh Touré de Saint-Louis. Les autorités avancent des raisons de sécurité. En effet, les murs de l'établissement sont endommagés par la mer et les occupants menacés par l'avancée furieuse des eaux.



D'après l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis, cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité et tous les élèves de l'école Cheikh Touré vont être transférés dans les établissements scolaires de Ndaté Yalla Mbodj et Léontine Graciané pour poursuivre les cours. Cela près les fêtes de Pâques.



L'avancée de la mer pose de plus en plus de problème et menace la vie et les habitations des populations Saint-Louis...