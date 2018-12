Avenant de contrat : Ce que la Fédération exige de Aliou Cissé

Arrivé au Sénégal jeudi dernier, le technicien va devoir faire face au président de la FSF pour avoir une idée de la position de l'instance faitière et de l'Etat du Sénégal concernant son avenir.



Record, qui donne l’information affirme que le ministre des Sports, Matar Ba, a essayé de le joindre pour discuter avec lui de la question en vain, indique le quotidien sportif qui signale qu’une rencontre aura lieu entre le président de la Fsf, Me Augustin Senghor, et Aliou Cissé. Mais, il semble que ce dernier n’est pas trop emballé par l’idée de signer un avenant de trois mois entre la fin de son contrat et la fin de la Coup d'Afrique Nations (Can) qui aura lieu en 2019. Pour autant, rapporte la même source, il n’entend pas aller au bras de fer avec ses «employeurs».