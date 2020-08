Avenir incertain, baisse de forme : Gana et la carte de la demi-finale de LDC pour convaincre Paris

La baisse de forme de Idrissa Gana Gueye fait l'objet de critiques depuis un certain temps. Cela ne renforce t-il pas des rumeurs sur sa présence sur la liste des transferts du Psg ?

Comment comprenez-vous cette baisse de forme du Sénégalais qui a pourtant marqué les esprits des supporters parisiens à ses débuts ?

En cas d’exploits ce mardi contre Leipzig en LDC, Gana pourrait-il retrouver son lustre d’antan?

Idrissa Gana Gueye reste le seul Sénégalais à encore être en lice en Ligue des champions. Evoluant sous les couleurs du Paris Saint Germain, son équipe affronte en demi-finale le club allemand Leipzig, ce mardi-soir à 21 heures à l'Estádio da Luz (Lisbonne). Recruté par le PSG lors du mercato estival 2019, l’international sénégalais Idrissa Gana Gueye est venu combler un manque évident dans l’effectif de Thomas Tuchel. Et si le Sénégalais a su mettre d’accord dés son entrée en matière, le coach et les supporters grâce à un excellent niveau de jeu ; à un certain moment de la saison l’ancien pensionnaire des Diambars de Saly a manqué de régularité. Une baisse des performances du joueur qui a entraîné des rumeurs de son transfert. Les dirigeants parisiens envisageraient un départ du joueur cet été. Et Leonardo ne s’opposerait pas à sa vente, selon certains médias français. Mais si l’avenir de Gana est incertain avec le Paris saint-Germain, rien n’est encore perdu. Le joueur a une occasion en or de se racheter. S’il arrive à élever son niveau de jeu lors de la demi-finale de ce soir contre Leipzig et que les parisiens arrivent à décrocher une première finale de C1, son séjour pourrait se poursuivre dans la capitale française.Les critiques, elles font partie de la vie d'une personne et les sportifs ne font pas exception. Pour ce qui est du cas de Idrissa Gana Gueye, les reproches qui lui sont faits sont tout à fait normaux au vu de l'immense talent qui est en lui. Après avoir entamé la saison avec le Paris Saint Germain, sanctionnée par une performance exceptionnelle contre le Real Madrid lors de la deuxième journée de l'UEFA champions league, le public en général et les médias en particulier attendaient à ce qu'il enchaîne après cette belle entrée en matière. Mais seulement, il faut savoir aussi qu'une saison c'est deux phases : des hauts et des bas. Même les deux monstres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en connaissent. Il restera au concerné de prendre conscience de son potentiel pour retrouver ses couleurs.Concernant les rumeurs sur un possible transfert, tout porte à croire que le Psg version Leonardo comme directeur sportif a toujours eu Allan, le stabilisateur du milieu de terrain napolitain dans un coin de sa tête. Un joueur qui offre une belle prestance, physiquement au top et qui sait allier jeu long - jeu court et qui participe à l'apport offensif. Mais tout compte fait, je pense que Gana Gueye a une chance de poursuivre l'aventure à Paris, aidé en cela par cette pandémie de Covid 19 qui a complètement déréglée le marché.Comme je l'ai déjà évoqué plus haut, cette baisse de régime suit le cours normal d'un footballeur tout au long d'une saison. Je pense aussi que l'arrêt forcé de la Ligue 1 depuis le 15 mars a eu des effets négatifs sur le rendement du Psg en général. Faire une pause imprévue de 4 mois sans compétition pèse forcément sur le rendement d'un athlète. Gana, avec tous ces impairs, a vu son régime régressé. D'ailleurs, l'équipe francilienne, depuis ses 2 finales nationales contre Saint Étienne (1-0 ) et Lyon (0-0, T.A.B 4-2 ) a offert des prestations poussives.Malheureusement, il a contracté une blessure musculaire ce samedi à l'entraînement mais Gana aurait pu tenir sa place contre Leipzig en demi-finale de C1 pour démontrer encore son savoir faire (il a repris les entraînements et devrais faire partie du groupe qui va affronter le club allemand ce mardi). Espérons juste que cette incertitude qui plane sur sa participation à ce grand rendez vous ne soit pas trop alarmante.Si vous suivez très bien la ligue à ses débuts cette saison, exceptés les premiers matchs où Idrissa Gana Gueye était sur le banc pour cause de blessure après la coupe d'Afrique des nations en Egypte, il a toujours tenu sa place dans le onze de départ de Thomas Tuchel. C'est l'entraîneur allemand qui avait manifesté depuis l'hiver 2019 son désir de recruter le Sénégalais. Finalement, l'ancien directeur sportif, le portugais Hentero Henrique avait jeté son dévolu sur l'Argentin du Zenith Saint Petersburg Leandro Parades. C'est à l'été 2019 que Gana est venu au Psg et depuis, il a pris la place de l'Argentin et même relégué sur le banc l'ancien mancunien, l'espagnol Ander Herera.Oui, si le Psg passe cette demi-finale et que Gana se rétablit au bon moment, il retrouvera sans anicroche sa place de titulaire pour le bonheur de son entraîneur qui ne cesse de louer l'importance de Idrissa Gana Gueye, même en cette période creuse de sa fin de saison.