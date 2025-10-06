Avenue Bourguiba: trois (3) personnes arrêtées pour détention de protoxyde d’azote

Une opération de sécurisation menée dans la nuit du 4 au 5 octobre 2025 sur l’avenue Bourguiba à Dakar a conduit à l’interpellation de trois individus pour détention de produits psychotropes. L’action, pilotée par le Commissariat d’Arrondissement de Grand Dakar, a été menée dans le cadre d’une surveillance ciblée après plusieurs signalements faisant état de regroupements nocturnes de jeunes à bord de véhicules particuliers dans cette zone.Vers une heure du matin, les éléments de la Brigade de recherches, positionnés à hauteur du stade Demba Diop, ont intercepté un véhicule de marque Mercedes-Benz aux vitres teintées roulant à vive allure. À bord se trouvaient trois occupants, dont deux femmes en tenue de soirée. Après contrôle et fouille, les policiers ont découvert un sachet plastique contenant trois bonbonnes de protoxyde d’azote, trois craqueurs, quinze ballons et une somme de 5,4 millions de francs CFA.Les trois suspects ont été aussitôt conduits au commissariat pour audition. Ils ont reconnu les faits, précisant que l’argent retrouvé appartenait au propriétaire du véhicule. Tous ont été placés en garde à vue pour détention de produits psychotropes. Le véhicule, les produits saisis et la somme d’argent ont été consignés au service dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.Le commissariat de Grand Dakar rappelle que l’opération s’inscrit dans la stratégie de lutte contre la consommation et la diffusion de substances dangereuses, notamment le protoxyde d’azote, couramment utilisé comme gaz euphorisant.