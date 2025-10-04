Aviation civile : le Sénégal décroche deux distinctions à l’Assemblée de l’OACI

Le Sénégal a marqué de son empreinte la 42ᵉ Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), tenue du 23 septembre au 3 octobre 2025 à Montréal (Canada). Il est le seul pays à avoir reçu deux Certificats du Président du Conseil de l’OACI, en reconnaissance des performances de son système de supervision de la sécurité et de la sûreté aérienne.« La première distinction a salué les progrès spectaculaires réalisés par le pays en matière de sécurité aérienne. Le score de mise en œuvre effective des normes de l’OACI est passé de 67 % en 2019 à 85 % en 2024, soit une progression de 18 points. La seconde a récompensé les avancées enregistrées en sûreté, où le Sénégal est passé d’un score de 64 % en 2018 à 84 % en 2023 dans le cadre du Programme universel d’audits de sûreté (USAP-CMA) », a appris PressAfrik.Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, qui a reçu les deux certificats au nom du Sénégal, a salué « l’engagement des acteurs de l’aviation civile », citant l’ANACIM, la HAAS, les gestionnaires d’aéroports, les fournisseurs de services de navigation aérienne, ainsi que l’ensemble des partenaires du secteur. Il a également rendu hommage aux anciens qui ont contribué à bâtir un système « dynamique et résilient ».Cette reconnaissance internationale intervient dans un contexte stratégique pour l’avenir du transport aérien. L’Assemblée, qui a réuni 193 États membres et plusieurs organisations internationales, a permis d’adopter un Plan stratégique 2026-2050 destiné à orienter le développement de l’aviation civile mondiale.