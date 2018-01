Axe Dakar-Mbour : 473 morts dans des accidents routiers en 2017

473 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation sur l’axe Dakar-Mbour en 2017. Face à la presse, les éléments des sapeurs-pompiers de la région de Thiès ont dressé le bilan de leurs interventions en 2017.



«Nous avons une légère hausse en 2017 au niveau des interventions. Nous sommes à plus de 10.000 interventions là où on avait, en 2016, 9.000 voire un peu moins de 10.000», a informé le commandant du groupement numéro 2 de la caserne des sapeurs-pompiers de Mbour.



Cheikh Tine d’ajouter : «En termes d’accidents de la circulation, c’est l’axe Dakar-Mbour qui occupe une bonne partie d’intervention avec plus de 8.000 sorties occasionnant 473 décès » .



A en croire les soldats du feu, leur mission c’est de sauver des vies mais des individus s’amusent à donner de fausses alertes, ce qui complique énormément leur tâche.



«Généralement les gens ne savent pas alerter les sapeurs-pompiers et souvent ça fausse toute la chaîne d’intervention. C’est la raison pour laquelle, renseigne le commandant, nous envisageons de faire des activités de sensibilisations à l’endroit du public pour leur permettre d’avoir une meilleure connaissance de cet outil d’alerte».



Les sapeurs-pompiers sont aussi intervenu en plus des accidents de la circulation, dans plusieurs cas d’incendie et de noyade.