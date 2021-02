Axe Diourbel et Bambey : au moins 4 personnes mortes dans un accident

Au moins quatre (4) personnes sont mortes et plusieurs autres blessées mardi, dans un accident sur l’axe Diourbel et Bambey. Un véhicule de marque 307 aurait dérapé provoquant une collision avec deux autres voitures notamment un « 7 places » et un bus.



Les premiers secours, selon dakaractu qui donne l’information, sont déjà arrivés après que les témoins du choc ont essayé d'extirper des carcasses les victimes. Le véhicule 307 est visiblement très touché pour avoir perdu son moteur aperçu à plusieurs mètres du lieu de l'accident.