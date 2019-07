Axe Kaolack-Kaffrine: de la drogue et des faux médicaments d’une valeur de 240 millions de F Cfa saisis

Alors que la Douane mettait la main sur 700 kilogrammes de cocaïne au Port autonome de Dakar, les éléments de la subdivision de Kaolack ont, eux aussi, intercepté sur l’axe Koalack-Kaffrine, de la drogue et des faux médicaments. La marchandise d’une valeur de 240 millions de F Cfa, qui était dissimulée dans une berline de marque Peugeot 505, a été découverte dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019.



La prise effectuée au cours d’une opération montée par le chef de subdivision Mame Assane Cissé, s’ « est déroulée entre 23 et 4 heures du matin dans le rayon Gniby et Guinguinéo au Nord, et kaffrine et Nganda au Sud ».



« Résultats de l’opération: 5 kilogrammes (Kg) d’amphétamine. Les médicaments saisis sont composés de flacons de Paracétamol sirop, de boîtes de Diclofenac, de Diclopara », précise-t-on dans le communiqué de la Douane.



La valeur des médicaments est estimée à 11 millions de F Cfa et celle de la drogue à 229,586 millions de F Cfa, informe la même source.