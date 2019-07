BAC 2019: Le Sénégal enregistre un taux d'admission de 14,94% au premier tour

Le Sénégal enregistre un taux d’admission national de 14,94% au premier tour du baccalauréat 2019 contre 15,17% en 2018. Ils ont été 155.551 candidats à être inscrits en 2019 contre 153.867 au bac 2018.Cette année, on annonce 22.492 admis au premier tour et 40.761 admissibles. De ces admis, il y’ a 4.362 mentions soit 89 très bien, 561 bien et 3.712 Assez-bien.