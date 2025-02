BAD : une mission de dialogue au Sénégal entamée ce lundi

Selon un communiqué officiel du département chargé de la communication et des relations extérieures de la BAD, repris par l’Agence de presse sénégalaise (APS), cette mission a pour objectif de mener des discussions sur l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement de l’institution pour le Sénégal, couvrant la période 2026-2030.

La mission vise à définir les orientations stratégiques du nouveau document de stratégie pays pour le Sénégal. Ce processus d'élaboration prendra en compte les besoins réels de développement du pays, les priorités stratégiques et opérationnelles du groupe de la BAD, ainsi que les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des Objectifs de Développement Durable (ODD).



Cette mission est considérée comme étant une étape essentielle pour affiner la collaboration entre le Sénégal et la Banque africaine de développement. Dont l'objectif est de mieux répondre aux défis de développement du pays à l’horizon 2030. Elle marque également un engagement fort de la BAD à aligner ses actions avec les priorités nationales et régionales, en phase avec les ambitions du Sénégal pour un développement durable et inclusif.