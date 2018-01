BREAKING !!! Le transfert de Lamine Sané au FC Metz a échoué

D'après le compte officiel Twitter de Senegal Football qui cite L'Equipe, le transfert de Lamine Sané au FC Metz a finalement capoté. Le club lorrain n'est pas tombé d'accord avec le werder de Breme. Et le joueur aurait pris l'avion pour retourner en Allemagne.



Pour rappel, Lamine Sané a été écarté du groupe professionnel du Werder depuis vendredi dernier, pour cause d'absence non justifiée.